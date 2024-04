La due giorni di Giuseppe Conte in Calabria

il programma

VIBO VALENTIA Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Vibo Valentia lunedì 15 aprile, insieme a Pasquale Tridico, per sostenere la candidatura a sindaco di Enzo Romeo, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimo. L’annuncio ufficiale, in una nota, dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale M5S della Calabria, e Riccardo Tucci.

Il programma

Il primo appuntamento della giornata sarà un incontro, organizzato nella sede del Movimento 5 Stelle, in corso Vittorio Emanuele III, con le associazioni e i sindacati sui temi più scottanti del territorio. Alle 12 si terrà poi un incontro – nella sede del comitato elettorale della coalizione progressista – con il candidato sindaco Enzo Romeo, i candidati consiglieri e gli attivisti. Infine, Pasquale Tridico, alle 18, interverrà a un convegno sul welfare organizzato dal Movimento 5 stelle, alla biblioteca comunale, insieme al candidato sindaco Romeo.

Domenica tappa a Corigliano Rossano

L’ex premier, invece, domenica 14 aprile sarà al teatro Metropol di Corigliano Rossano, dove incontrerà gli iscritti ed i Gruppi territoriali costituitisi per raccontare, e fare il punto, sulle battaglie sui territori portate avanti dal gruppo consiliare regionale che quelle condotte ad altri livelli istituzionali. Nella mattinata, interverrà, la vicepresidente vicaria del Movimento 5 stelle Paola Taverna mentre nel pomeriggio concluderà l’appuntamento il Presidente Giuseppe Conte. L’evento prevede due fasi: una prima riservata agli iscritti ed ai Gruppi territoriali ed una seconda parte aperta invece anche ad attivisti, simpatizzanti, cittadine e cittadini. Parteciperanno tutti i deputati, i consiglieri regionali e comunali ed i coordinatori provinciali del Movimento e il capolista pentastellato per il Sud alle prossime elezioni europee Pasquale Tridico.

(redazione@corrierecal.it)