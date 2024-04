Voli low cost, la compagnia aerea Ryanair promuove la Calabria in tutt’Europa – VIDEO

TURISMO

CATANZARO La compagnia aerea Ryanair ha realizzato un video di promozione della Calabria in tutta Europa. Nel video, pubblicato su Instagram dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, Ryanair invita gli utenti a “perdersi” nella natura incontaminata della Calabria ma anche nelle sue “meraviglie architettoniche oltre che nei suoi sapori, per soli 24,99 euro. Nelle scorse settimane Ryanair ha illustrato a Reggio Calabria un piano con nuovi voli da e per la Calabria annunciando anche l’attivazione di un proprio hub nell’aeroporto dello Stretto, e nei giorni scorsi lo stesso Occhiuto si è recato a Dublino nella sede della compagnia irlandese per ragionare con i vertici di Ryanair su eventuali nuovi investimenti in Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato