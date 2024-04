Mare sporco a Guardia Piemontese, chiazza scura e melmosa arrivata fino a riva – FOTO

il caso

COSENZA Dalle previsioni settimanali che preannunciano in Calabria tempo instabile e un abbassamento delle temperature («Fuori gli indumenti più pesanti…sarà una fase molto fresca…che ormai avevamo dimenticato») a quelle relative alla prossima estate, con tanto di provocazione. La star social Natalino Bosco (in arte “Meteolino” con quasi 26 mila follower su facebook), oggi ha postato sul suo profilo alcune foto inviategli da un utente in cui si vede il mare di Guardia Piemontese, nel Cosentino, ricoperto da una chiazza scura e melmosa. Un liquido non bene identificato che ha portato lo stesso “Meteolino” a ipotizzare che la prossima sarà un’estate difficile (anche se, come si può vedere dalla foto in basso, il termine usato da Bosco è molto più colorito). «Svegliatevi politici», ha aggiunto poi “Meteolino”. Un’ora dopo, però spazio anche a un’altra segnalazione, questa volta con tanto di video romantico del mare di Rossano e commento al seguito: «Uno spettacolo di colori». (redazione@corrierecal.it)











