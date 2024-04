Salvato in campo dal medico del Foggia, torna a casa il 17enne calciatore del Catanzaro

il fatto

CATANZARO Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti medici del caso che hanno dato esito negativo, questo pomeriggio Pierfrancesco Gatto è tornato a Catanzaro. Il 17enne, dopo appena cinque minuti dall’inizio della partita di calcio che si è disputata ieri in Puglia tra il Catanzaro e il Foggia per il campionato “primavera 3”, ha perso i sensi per diversi minuti dopo uno scontro fortuito ed è stato soccorso con manovre salvavita dal medico del Foggia, Romano Bucci, per poi riprendere conoscenza. Il Catanzaro, attraverso il suo profilo facebook, ha postato le foto del ritorno del giovane Gatto i mezzo ai suoi compagni di squadra, salutato anche dal presidente Floriano Noto. «Gatto – riporta la nota – è stato accolto dai compagni, da mister Zito e dallo staff tecnico, poi ha incontrato il presidente Floriano Noto e l’entourage giallorosso. Forza Pierfrancesco, ti aspettiamo presto in campo per i play-off».







Foto tratte dalla pagina facebook del Catanzaro calcio

