Calcioscommesse, la Procura Federale chiude le indagini. Ci sono Forte e Brignola

l’inchiesta

ROMA La Procura Federale ha chiuso le indagini sul caso scommesse di Benevento, dello scorso primo dicembre. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato notificato l’avviso di chiusura indagine ai calciatori Christian Pastina, Gaetano Letizia, Francesco Forte in forza al Cosenza ed Enrico Brignola del Catanzaro. I quattro giocatori potranno difendersi presentando una memoria o chiedendo di essere ascoltati. Rischiano tre anni di squalifica. Per loro è possibile anche ricorrere, come accaduto per Sandro Tonali, al patteggiamento o scegliere di collaborare come il calciatore della Juventus Fagioli. Queste opzioni garantirebbero degli sconti sulla squalifica. In caso contrario – secondo la Rosea – verranno deferiti e giudicati dal Tribunale federale nazionale.