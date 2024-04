Sozza arbitrerà l’anticipo Reggiana-Cosenza. Dionisi a Catanzaro

le designazioni

ROMA Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri, che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma nel prossimo fine settimana. Palermo – Parma (19/04, ore 20.30) arbitro: Aureliano di Bologna; Reggiana – Cosenza (19/04, ore 20.30) arbitro: Sozza di Seregno (in foto); Ascoli – Modena arbitro: Ayroldi di Molfetta; Bari – Pisa arbitro: Pezzuto di Lecce; Brescia – Ternana arbitro: Bonacina di Bergamo; Feralpisalò – Como arbitro: Prontera di Bologna; Catanzaro – Cremonese (ore 16.15) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Lecco – Venezia (ore 16.15) arbitro: Marcenaro di Genova; Spezia – Sampdoria (ore 16.15) arbitro: Di Bello di Brindisi; Sudtirol – Cittadella (ore 16.15) arbitro: Tremolada di Monza.

