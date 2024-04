A Vibo la 53esima assemblea regionale Avis

l’appuntamento

VIBO VALENTIA E’ uno degli appuntamenti associativi più importanti che ogni anno vede la partecipazione di dirigenti e volontari avisini provenienti da tutta la regione. Si terrà domani, 20 aprile, a partire dalle ore 16, e domenica 21 aprile, nella storica struttura del 501 Hotel Ku Investments di Vibo Valentia, la 53ª Assemblea di Avis Calabria. Quest’anno, per la prima volta, l’adunanza annuale si terrà su due giornate, in modo da dare il giusto spazio a tutti i momenti che caratterizzano l’Assemblea e, soprattutto, ai volontari che si sono spesi nel corso dell’anno trascorso.

In particolare, nella giornata di sabato verrà lanciato in esclusiva il video del progetto “Inverso: dal virtuale al reale”, cofinanziato da AVIS Nazionale e con il patrocinio della Regione Calabria, Dipartimento Turismo Marketing territoriale e Mobilità e della Calabria Film Commission. Un lavoro che intende avvicinare l’AVIS sempre più ai giovani, promuovendo, oltre alla donazione del sangue e dei suoi emocomponenti, i valori di cui l’associazione è portatrice, vale a dire solidarietà, volontariato, senso civico e amore verso il prossimo. Inoltre, in occasione dell’Assemblea, verrà sottoscritto un protocollo di intesa tra Avis Calabria e Ufficio del Garante Regionale della Salute per la Calabria, per il quale sarà presente la Garante Anna Maria Stanganelli.