Anziano investito e ucciso da un treno nel Cosentino, indagato il macchinista

le indagini

COSENZA Indagato per omicidio colposo il macchinista del treno delle Ferrovie della Calabria diretto a Rogliano che lo scorso 16 aprile ha travolto e ucciso, in località Bosco di Rovito, Pietro Miceli, un 83enne originario di Cosenza. Ne dà notizia la Gazzetta del Sud. La Procura ha disposto una perizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’anziano si trovava ai bordi del binario intento a raccogliere asparagi, quando intorno alle 18.30, è stato travolto dal mezzo ed è morto sul colpo. A nulla è servito il tentativo del macchinista di frenare.