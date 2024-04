Chiusa nel Crotonese attività commerciale non a norma. Oltre 42 mila euro di multa al titolare

il fatto

CIRÒ MARINA Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, congiuntamente alle altre Forze di Polizia del capoluogo, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità, nonché del contrasto del lavoro nero e sommerso. Il servizio, svolto nel territorio di Cirò Marina con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone e della Stazione Carabinieri Forestale di Cirò, ha consentito, tra l’altro, di accertare, presso un esercizio commerciale del centro cittadino, la presenza di due lavoratori sprovvisti di regolare contratto, la mancanza della sorveglianza sanitaria e la mancanza di autorizzazione all’utilizzo di un impianto di videosorveglianza. Sono stati sequestrati, ancora, due chili e mezzo circa di buste in plastica non a norma. Il titolare dell’esercizio, che è stato provvisoriamente chiuso, è stato sanzionato con ammende per un totale di oltre 42.000 euro, ed è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone.

