Diritto alla salute, le Democratiche di Cosenza scendono in campo

l’evento

COSENZA La Conferenza delle Democratiche di Cosenza aderisce con forza al sit-in del 20 maggio organizzato da Cgil, Spi Cgil, Fp Cgil e Auser del comprensorio di Cosenza.

La manifestazione avrà luogo dalle ore 9 di lunedì 20 maggio simultaneamente presso le sedi del Cup (Centri unici di prenotazione) di Cosenza (Ospedale e Via Popilia) e di Rende (Quattromiglia).

L’iniziativa di protesta del prossimo lunedì farà da apripista ai successivi cortei, che riguarderanno anche altre strutture sanitarie pubbliche del territorio, per manifestare in favore del diritto alla salute delle calabresi e dei calabresi.

«Dobbiamo dire basta alle liste di attesa interminabili e difendere il nostro diritto alla salute e alle cure in tempi adeguati. Non rinunciamo ai nostri diritti. Partecipiamo alle manifestazioni», è il monito delle democratiche.

