Aquilani carica il Catanzaro: «La nostra forza è il collettivo. Iemmello? Parlerò con lui dopo la rifinitura»

il tecnico giallorosso

CATANZARO Vigilia carica di tensione e fiducia in casa Catanzaro in vista della semifinale playoff contro il Palermo. Alberto Aquilani, nella conferenza stampa pre gara, ha ribadito la convinzione del gruppo giallorosso, puntando soprattutto sulla forza del collettivo e sull’identità costruita nel corso della stagione. Il tecnico ha riconosciuto il valore del Palermo, definendolo una squadra costruita per vincere e capace di sopperire anche ad eventuali assenze grazie alla qualità della rosa. Allo stesso tempo, però, Aquilani ha rivendicato il percorso dei suoi: «La nostra forza è il collettivo», ha spiegato, sottolineando come il Catanzaro sia cresciuto «gara dopo gara» fino a conquistare una semifinale playoff meritata. L’allenatore giallorosso ha invitato la squadra ad affrontare la doppia sfida senza fare calcoli: «Pensiamo a una partita per volta», il messaggio lanciato alla vigilia, chiedendo coraggio, personalità e fiducia nelle proprie qualità. Tra i temi affrontati anche le condizioni di Pietro Iemmello. Aquilani non ha sciolto i dubbi sulla presenza dal primo minuto del capitano, rientrato contro l’Avellino. «Parlerò con lui dopo la rifinitura e valuteremo la soluzione migliore». Nel finale, spazio anche a un pensiero rivolto alla piccola Alessia, giovane tifosa rosanero scomparsa nei giorni scorsi. Un ricordo sentito che ha chiuso una conferenza intensa, tra emozioni, rispetto per l’avversario e voglia di continuare a sognare.

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