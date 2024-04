Coni Calabria: il Torneo delle Regioni regala al territorio una grande opportunità di crescita

L’EVENTO

REGGIO CALABRIA Il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, durante la conferenza stampa, tenutasi ieri 19/04/2024, presso Palazzo Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in vista dell’avvio del grande appuntamento targato FIGC Calabria, si ritiene soddisfatto per la vittoria dello sport. «Ospitare eventi come il Torneo delle Regioni dedicato al futsal, rappresenta una vittoria per la FIGC Calabria, brillantemente guidata dal presidente Saverio Mirarchi ma al contempo per la nostra regione, considerando la portata in termini numerici che vedrà un coinvolgimento attivo di oltre 1300 persone al giorno».

«Una vera e propria intuizione – secondo Condipodero – quella di conquistare l’organizzazione del Torneo delle Regioni che ha messo in moto l’intero contesto calabrese, dall’impiantistica sportiva che ha raggiunto ottimi risultati nonostante la strada dura da percorrere, alle strutture ricettive che si adopereranno per regalare il miglior biglietto da visita calabrese».

Condipodero, nel soffermarsi sull’importanza del coinvolgimento delle squadre femminili, sulla spettacolarità della tecnica e dell’agonismo che regalerà questo evento, ha concentrato le sue parole sullo Sport di oggi, uno sport che sposa appieno l’assetto industriale di una vera e propria macchina in grado di muovere il mondo. «Destagionalizzare il turismo per la Calabria permetterà un ritorno mediatico a lungo raggio; musei, pinacoteche e tutto ciò che potrebbe rimarcare la genuinità della nostra terra merita un risveglio su base nazionale e il Torneo delle Regioni, dal 25 aprile al 1 maggio 2024, sarà un’occasione per metterci all’opera», ha commentato.