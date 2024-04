Elezioni europee, ore frenetiche in Forza Italia: salgono le quotazioni di Maria Tripodi

LE TRATTATIVE

ROMA Ore frenetiche in Forza Italia per chiudere le liste dei candidati alle elezioni europee, anche con riferimento al collegio Sud, quello che comprende anche la Calabria. Trattative serrate sull’asse Roma-Calabria, con il partito calabrese che dovrebbe indicare a breve uno o due nomi di candidati da inserire nella lista che sarà guidata dal segretario nazionale Antonio Tajani. Si punterebbe in particolare su uno o due profili femminili particolarmente rappresentativi. I nomi circolati nelle ultime ore – Rosaria Succurro, Giusi Princi e Maria Limardo – starebbero via via perdendo consistenza. Mentre invece sarebbero in forte crescita le quotazioni per una candidatura di Maria Tripodi, reggina, già parlamentare e oggi sottosegretario agli Esteri, molto vicina al leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un’opzione, quella della Tripodi, che negli ambienti forzisti viene data sempre più concreta e che riscuoterebbe parecchio gradimento, anche perché una sua eventuale elezione in Europa potrebbe liberare un posto di sottosegretario, e questo non sarebbe male per tanti big di Forza Italia, a partire dal coordinatore regionale calabrese Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Fi alla Camera. Già domani comunque le trattative in casa forzista dovrebbero registrare un’accelerazione. In lista, nel collegio Sud, intanto è ormai sicura – come anticipato dal Corriere della Calabria – la candidatura dell’ex sottosegretario Pino Galati in quota Noi Moderati. (redazione@corrierecal.it)

