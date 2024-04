Incendiati gli automezzi di una ditta di Isola di Capo Rizzuto – FOTO

il caso

CROTONE Nella notte, intorno alle ore 02.30, una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un incendio autovettura. Arrivata sul posto la squadra del distaccamento di S. Anna verificava che le fiamme erano all’interno di un cantiere edile della ditta SO.I.GE.A. in via Le Castella a Isola di Capo Rizzuto. L’incendio partito da un furgone Iveco Daily si è velocemente propagato ad altri mezzi adiacenti uno dei quali, autocarro Iveco che aveva sul cassone due mezzi movimento terra, un bob cat ed un mini escavatore. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi dell’incendio nel resto del cantiere dove vi era stipato altro materiale, per l’estinzione delle fiamme è intervenuta anche un’autobotte del comando vigili del fuoco di Crotone in supporto ai due mezzi del distaccamento S. Anna. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri di Cutro.