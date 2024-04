Salvò 4 persone nell’alluvione che colpì la locride nel 2015, premiato Giuseppe Paratore

il riconoscimento

SIRACUSA Nel 2015 salvò tre adulti e un neonato da una violenta alluvione. Medaglia di bronzo al merito civile concessa all’appuntato scelto dei carabinieri Giuseppe Paratore. Al Comando provinciale carabinieri di Siracusa, il comandante, colonnello Gabriele Barecchia, alla presenza di una rappresentanza di militari della sede, ha consegnato la “Medaglia di bronzo al Merito civile”, concessa dal ministro dell’Interno, con decreto del presidente della Repubblica, all’appuntato scelto Giuseppe Paratore, in servizio alla Stazione carabinieri di Carlentini. E’ stata attribuita al graduato a seguito del gesto eroico che ha compiuto, insieme a un altro militare, in Calabria, durante l’alluvione del primo novembre 2015. Quel giorno, a Marinella di Ferruzzano (nel Reggino), a seguito dell’esondazione dell’omonimo torrente, mentre le intense precipitazioni continuavano ad imperversare su tutto il territorio della locride, due carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Bianco, impegnati nel servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno tratto in salvo due coniugi africesi e il loro figlioletto di pochi giorni di vita, nonché un 57enne di Ferruzzano, tutti rimasti coinvolti nel cedimento della strada statale statale 106. La famiglia e il 57enne viaggiavano a bordo delle rispettive autovetture, quando sono state investite dalla furia della corrente.

