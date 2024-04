La holding Raffaele SpA apre le porte alle nuove generazioni

l’iniziativa

I giovani calabresi che hanno intrapreso percorsi scolastici per diventare i professionisti del futuro, hanno bisogno di continua formazione, ma la formazione scolastica deve essere supportata dalla testimonianza di aziende che facilitano la comprensione di ciò che viene studiato a scuola a livello teorico, attraverso l’apprendimento pratico, reale, che i ragazzi possano riscontrare all’interno delle aziende.

Nel contesto delle attività di corporate social responsability del Gruppo Raffaele S.p.A. e della programmazione scolastica dei PON e dei percorsi Alternanza scuola lavoro, la nostra Business Unit Fernoi, polo logistico e centro di distribuzione del Gruppo Raffaele, ha ricevuto la visita degli alunni dell’Istituto Superiore Polo Tecnologico Industriale e Artigianale Avanzato – Carlo Rambaldi di Lamezia Terme.

I giovani studenti, accompagnati dai professori Giuseppe Vescio e Vincenziana Gallo, sono stati accolti e guidati dal Responsabile Logistica di Fernoi, Francesco Sgromo, che ha organizzato e predisposto per loro una presentazione aziendale in forma teorica e una visita guidata del polo logistico del Gruppo Raffaele per riassumere e cogliere gli aspetti caratterizzanti la struttura logistica aziendale.

Dunque, l’intera mattinata trascorsa insieme ha visto una prima tappa didattica con un’ampia analisi di quelli che sono i processi logistici, gestionali e organizzativi dell’azienda Raffaele S.p.A. e delle sue Business Unit (Pronto Hobby, Pronto Home, Habitami, Fernoi), per poi passare nel vero e proprio tour all’interno dello stabilimento di Fernoi, con l’occasione per i ragazzi di vedere la teoria trasformata in pratica, attraverso un’esperienza unica nel poter visitare il polo logistico per eccellenza con tutta la sua innovazione tecnologica. “Siamo orgogliosi di poter dare un supporto alle scuole e ai giovani calabresi – afferma Luca Raffaele – responsabile della Business Unit Fernoi – perché solo integrando mondo della scuola con quello delle imprese possiamo completare quel percorso formativo in grado di rappresentare un reale valore aggiunto per i nostri giovani e futuri professionisti. Il nostro Gruppo è e sarà sempre aperto e disponibile ad affrontare temi che possano sostenere il benessere delle persone e del nostro territorio”.