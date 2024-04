Melito Porto Salvo, 55enne trovato senza vita nel suo garage: indagini in corso

il fatto

MELITO PORTO SALVO Tragedia a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo, Natalino Praticò, un infermiere di 55 anni, è stato trovato senza vita all’interno del suo garage. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per l’uomo, trovato con un colpo d’arma da fuoco al torace, non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri. In corso i rilievi per accertare la dinamica di quanto accaduto. Al momento nessuna pista sarebbe esclusa. (m.r.)

