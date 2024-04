Regione, in arrivo i voucher sportivi per i giovani dai 14 ai 24 anni

il contributo

CATANZARO Dalle ore 12 di lunedì 6 maggio 2024, sarà attiva la misura: “La Calabria per i giovani”, che permetterà l’erogazione di voucher sportivi a tutti i giovani calabresi di età compresa dai 14 ai 24 anni. Sono state 676 le associazioni dilettantistiche della Calabria che hanno aderito fornendo un ventaglio di ben 1.434 corsi su cui i giovani calabresi potranno scegliere le discipline, le strutture presso cui svolgere la pratica sportiva (anche più di una disciplina), sulla base del ventaglio indicato dalle associazioni sportive: atletica, ciclismo, danza sportiva, baseball, pallavolo, golf, calcio, arti marziali, sport acquatici, tennis, paddle, sport acquatici e subacquei, dama, pallacanestro, cinofilia, pesistica, tiro con l’arco, sci e tanto altro. Ciascun richiedente potrà ottenere un solo voucher sportivo, la pratica sportiva dovrà essere svolta per almeno 2 ore settimanali e potrà essere svolta entro il 28 febbraio 2025.

Priorità al reddito Isee più basso

Per l’assegnazione del voucher verrà data priorità al reddito Isee più basso; in caso di parità di Isee, all’ordine cronologico di presentazione della domanda in piattaforma. «Lo scopo dell’avviso – evidenzia la vicepresidente della Regione con delega al ramo – promosso in collaborazione con Sport e Salute e su cui, il dipartimento di istruzione della Regione ha stanziato 800 mila euro, è quello di incentivare la partecipazione attiva dei giovani, residenti in Calabria, alla pratica sportiva presso palestre, centri e scuole sportive. Il voucher sarà del valore di 500 euro e verrà erogato tramite le società e le associazioni sportive calabresi. È la prima volta che in Calabria viene riservata una misura così importante per lo sport, fortemente voluta e concepita insieme al presidente della Regione per avvicinare i giovani alla pratica sportiva e anche come strumento di aggregazione relazionale e di superamento delle fragilità psicologiche». L’avviso rimarrà attivo fino alle ore 16,00 del 5 giugno 2024.