Europee, Azione chiude il cerchio: De Nisi, Postorivo e Calafiore i candidati calabresi

verso il voto

CATANZARO Si delinea il quadro delle candidature calabresi alle elezioni europee con Azione. In queste ore – riferiscono fonti romane – il partito di Carlo Calenda sta trovando la quadra anche con riferimento alla composizione della lista per il collegio Sud che ricomprende anche la Calabria: a quanto risulta, oltre alla candidatura – anticipata dal Corriere della Calabria nei giorni scorsi – del segretario regionale di Azione Francesco De Nisi, consigliere regionale (nella foto con Calenda), dovrebbero scendere in campo due donne, Stefania Postorivo, che vanta diverse esperienze politiche e amministrative a Roggiano Gravina, e Ramona Calafiore, reggina, funzionaria della Regione. Intenso il lavoro di trattative e di raccordo con i vertici nazionali da parte dello stesso De Nisi e del presidente di Azione Calabria, il consigliere regionale Giuseppe Graziano. Nelle prossime ore le scelte di Azione dovrebbero essere ufficializzate. Il partito di Calenda inoltre nel collegio Sud candida, tra gli altri, l’europarlamentare uscente Giosi Ferrandino, la campana Barbara Preziosi e Libera D’Amelio, capogruppo di Azione nel Consiglio provinciale di Pescara. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato