Speranze di cura del Parkinson con una nuova terapia infusionale

MEDICINA

CATANZARO Per la prima volta in Calabria è stata utilizzata una nuovissima terapia infusionale, la foslevodopa/foscarbidopa sottocute, per il trattamento di un paziente con malattia di Parkinson. La nuova terapia è stata impiegata nell’unità operativa complessa di Neurologia dell’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro, di cui è direttore il Prof. Antonio Gambardella, dall’equipe medica coordinata dal prof. Maurizio Morelli con il supporto del personale infermieristico guidato dal dott. Giuseppe Passafaro. La procedura è stata già programmata per altri dieci pazienti, confermando il centro di disordini del movimento della Neurologia universitaria come uno tra i principali centri di riferimento in Italia nel trattamento della malattia di Parkinson.

