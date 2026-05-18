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l’operazione in tutta italia

Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti

L’indagine sul “Decreto flussi” è coordinata dalla Dda di Potenza

Pubblicato il: 18/05/2026 – 7:37
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Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti

POTENZA Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, “su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti ‘Decreti Flussi’, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli”. L’operazione è condotta dai carabinieri dei Reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza dell’Arma è specificato che “i militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Dda, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo”. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà a Potenza, alle ore 11.

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