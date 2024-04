Imponimento, chiesti 21 anni per i fratelli Stillitani. Trent’anni per Tommaso Anello – I NOMI

il processo

LAMEZIA TERME Sono pesanti le richieste di condanna formulate, questa mattina, dal pm del pool antimafia della Distrettuale antimafia di Catanzaro, Antonio De Bernardo, davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Pena più pesante invocata nei confronti di Tommaso Anello, 30 anni, fratello di Rocco Anello, entrambi considerati al vertice della cosca di ‘ndrangheta Anello-Fruci di Filadelfia. Chiesti invece 26 anni per Antonio Facciolo e 24 chiesti per Rocco Anello (cl. ’91).

Chiesti 21 anni per gli Stillitani

Condanna pesante invocata dal pm anche nei confronti dei due fratelli Emanuele e Francesco Antonio Stillitani: 21 anni a testa. L’ex assessore regionale ed ex sindaco di Pizzo e l’imprenditore sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa poiché Francesco Antonio, in particolare, avrebbe permesso alle cosche di inserirsi negli affari delle strutture turistiche che questi gestiva con il fratello Emanuele.

Le richieste: