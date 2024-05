Reggio, alla “Mediterranea” l’Anvur presenta il sistema di accreditamento e valutazione degli atenei

l’evento

REGGIO CALABRIA Una giornata importante per il mondo universitario che ha visto al centro il sistema di accreditamento e di valutazione degli atenei. L’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ha ospitato nell’Aula Magna “A. Quistelli” l’incontro informativo dal titolo “Accreditamento degli Atenei e modello AVA3”. L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca (Anvur) in collaborazione con l’ateneo reggino, e ha visto la presenza di diversi rappresentanti di università calabresi e non solo: presenti il rettore dell’Università della Basilicata, dell’Università di Enna, le rappresentanze con delegati e prorettori delle università di Messina, Catanzaro e Cosenza. A intervenire in video collegamento il presiedente dell’Anvur Antonio Felice Uricchio che ha sottolineato l’importanza dell’incontro ospitato dall’ateneo reggino, «un incontro che fa riflettere su tecniche e modelli applicativi ma anche promuovere un modello di valutazione efficiente». Sono intervenuti il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, Massimo Tronci, Componente Consiglio Direttivo Anvur, Alessio Ancaiani, Dirigente Area Valutazione delle Istituzioni della Formazione Superiore, Antonio Romeo, Direttore Generale della Mediterranea.

Gli obiettivi

«È un momento nel quale ci confrontiamo sui nuovi modelli di autovalutazione degli Atenei e di valutazione per l’accreditamento periodico. Anvur ha iniziato dall’anno scorso con un momento di incontro e confronto con tutti gli Atenei, con una serie di presentazioni territoriali. Oggi siamo all’Università Mediterranea di Reggio Calabria in un incontro che è un incontro con tutto il sistema universitario della Calabria e non solo», ha spiegato il componente del Consiglio direttivo dell’Anvur Massimo Tronci, che ha spiegato gli obiettivi dell’incontro nel corso di un dettagliato intervento: «Lo sforzo è quello di supportare gli Atenei nel loro processo di autovalutazione, creando le condizioni affinché il confronto sia costruttivo sia sull’assicurazione qualità della parte di formazione, sia sull’assicurazione qualità della ricerca, e creare le condizioni perché il sistema cresca nel migliore utilizzo delle risorse e della promozione di quello che è il nostro compito fondamentale, cioè la crescita degli studenti e di tutto il personale, sia di ricerca, sia tecnica amministrativa e bibliotecario, che lavora negli Atenei».

La “Mediterranea” tra risultati e ambizioni future

«È stata una giornata molto importante per la nostra università, ma non solo, perché è stata l’occasione per condividere tutta una serie di questioni legate all’accreditamento degli atenei in generale, per raccogliere presso la nostra Università le rappresentanze di rettori di tutte le università limitrofe. È stata una giornata importante perché l’Anvur è l’agenzia nazionale che presiede all’accreditamento delle università, all’accreditamento dei corsi di studio, all’accreditamento delle attività di ricerca di tutte le università e quindi dalla viva voce del presidente Uricchio e dei componenti dell’Anvur abbiamo sentito quali siano le linee di indirizzo più importanti da seguire per accreditare al meglio le nostre sedi universitarie», ha spiegato a margine dell’evento il rettore Zimbalatti, che ha parlato degli importanti risultati conseguiti dalla “Mediterranea” e dei progetti futuri: «È ovvio avere ambizioni di trattenere quanti più giovani possibile sul territorio. Quest’anno attiviamo due nuovi corsi di laurea, Ingegneria Meccanica e Scienze Motorie, che vanno ad arricchire la nostra offerta formativa proprio nell’intento di cogliere i bisogni del territorio, i bisogni della nostra regione, ma non solo, guardiamo con interesse e con disponibilità anche al bacino del Mediterraneo».

«È un momento non solo di ascolto ma anche di riflessione nostra interna. Il magnifico rettore – ha affermato il direttore generale Romeo – ha voluto fortemente questo momento ed è l’unico momento in Calabria, quindi ci sono presenti anche rettori e rappresentanti di altre università che colgono al balzo questa occasione per ascoltare i nuovi riferimenti per i prossimi 3-4 anni, sui quali si basano le azioni che possiamo mettere in campo per migliorare le attività didattiche di ricerca e gestionali del nostro ateneo». (m.ripolo@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato