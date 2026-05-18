San Diego, sparatoria in un centro islamico: almeno due morti

paura e vittime

NEW YORK Spari in un centro islamico di San Diego, in California. Il bilancio è di almeno due morti e diversi feriti, riportano i media Usa. La polizia è sul posto e parla della situazione come «attiva, ma contenuta». Il sindaco Todd Gloria invita i cittadini ad «evitare l’area». Nel centro islamico di San Diego c’è anche una scuola. Secondo quanto riportato dai media americani, molti genitori spaventati si sono radunati nell’area e le autorità hanno disposto un centro di riunificazione. L’assalitore sarebbe stato ucciso. La Bright Horizons Academy, la scuola islamica di San Diego che accoglie studenti dalla scuola materna fino al dodicesimo anno, è stata messa in stato di isolamento, ha dichiarato un portavoce alla CNN. La scuola è strettamente legata al Centro islamico dove sta intervenendo la polizia, ha dichiarato il portavoce. Secondo il portavoce, il personale e gli studenti della scuola sono al sicuro.

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