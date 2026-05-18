Flotilla, 14 italiani catturati da Israele

le navi dirette a gaza

ROMA Sono 14 gli italiani imbarcatisi sulle navi della Flotilla diretta verso Gaza che sono stati catturati oggi dall’esercito israeliano a largo di Cipro. Lo affermano i portavoce italiani di Global Sumud Flotilla. A loro si aggiungono due stranieri residenti in Italia. La Global Sumud Flotilla fa inoltre sapere che circa 20 piccole barche stanno invece proseguendo la loro navigazione verso Gaza, mentre 31 sono state intercettate.

«Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’Ambasciata d’Italia a Cipro». È quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti a Modena, commentando la notizia dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito di Israele nelle acque al largo di Cipro. «Abbiamo già mandato i nostri messaggi, abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l’episodio di qualche settimana fa», ha aggiunto, «pare che siano nove gli italiani che sono stati fermati e noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati». Dal sito della Global Sumud Flotilla sembrano però essere 13 gli italiani a bordo della barche intercettate.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato