Omicidio di Luca Carbone a Cosenza, la perizia psichiatrica su De Grandis: «Semi-infermità mentale»

la valutazione

COSENZA Francesco De Grandis sarebbe stato affetto da semi-infermità mentale al momento dell’uccisione del suo vicino di casa, Luca Carbone. E’ questa la conclusione a cui è giunto il consulente nominato dal Tribunale di Cosenza al termine dell’incidente probatorio sull’omicidio avvenuto a Cosenza lo scorso gennaio. Il Tribunale di Cosenza aveva nominato lo psichiatra Antonio Ruffolo, come perito incaricato di eseguire una perizia psichiatrica su De Grandis, il 66enne in carcere con l’accusa di aver ucciso il suo vicino di casa, Luca Carbone nel quartiere via Popilia. Ruffolo ha stabilito che il 66enne era affetto da semi-infermità mentale, che è capace di «stare in giudizio». Ma ha evidenziato la sua pericolosità sociale. Il difensore dell’arrestato, l’avvocato Amabile Cuscino, aveva chiesto una perizia psichiatrica per valutare sia la compatibilità al carcere che l’imputabilità dell’indagato e ha nominato come suo consulente il dottor Paolo De Pasquali. Quest’ultimo, al termine dell’incidente probatorio, ha invece concluso che sussiste per il 66enne una «totale infermità mentale» (facendo riferimento a un «disturbo delirante» di cui l’uomo sarebbe affetto già da tempo) e una totale incapacità di «stare in giudizio», confermandone la pericolosità sociale. Secondo l’accusa, De Grandis ha sparato dal quinto piano della palazzina in cui abita e ha colpito al torace il giovane pizzaiolo. Il pizzaiolo 48enne, nelle scorse settimane, era stato trovato senza vita nella sua automobile nel cortile dello stabile in cui i due abitano. Vicino all’auto trovata con lo sportello aperto c’erano tre bossoli di arma da fuoco. I colpi che hanno ferito mortalmente la vittima sarebbero stati esplosi con una pistola calibro 6.75.

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