Confagricoltura: «Rischio agri-shock e sicurezza alimentare in pericolo»

fertilizzanti e rischio produzioni

STRASBURGO Una corposa delegazione di Confagricoltura parteciperà domani al flash mob indetto da COPA-COGECA a Strasburgo, in occasione della presentazione da parte della Commissione europea di un piano d’azione sulla fertilizzazione.

«Siamo di fronte a una crisi senza precedenti e rischiamo un agri-shock. Se i prezzi dei fertilizzanti rimarranno ai livelli attuali, gli agricoltori potranno dover rivedere le loro intenzioni di semina. I fertilizzanti sono il nutrimento delle piante. Senza fertilizzanti sono a rischio le produzioni e quindi la sicurezza alimentare». Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e del COPA, che domani parteciperà alle manifestazioni perché «la Commissione europea non sembra aver compreso lo stato emergenziale che gli agricoltori stanno affrontando a causa del blocco di Hormuz. È necessario che il Piano d’azione previsto dalla presidente von der Leyen preveda strumenti concreti, strutturati e immediati».

A Palazzo della Valle c’è attesa per un intervento quanto mai necessario e auspicabilmente mirato – come Confagricoltura ribadisce da tempo – ad «arginare le speculazioni sui prezzi dell’urea; revisionare le tariffe sui fertilizzanti provenienti da Russia e Bielorussia; sospendere la tassazione CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere); incentivare l’utilizzo del digestato».

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