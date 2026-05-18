Premio Sila, annunciata la cinquina finalista 2026

l’annuncio

COSENZA “Il coccodrillo di Palermo” di Roberto Andò, “L’estate che ho ucciso mio nonno” di Giulia Lombezzi, “Col buio me la vedo io” di Anna Mallamo, “Platone una storia d’amore” di Matteo Nucci e, infine, “La ragazza di Savannah” di Romana Petri. È la cinquina finalista dell’edizione 2026 del “Premio Sila”, il più antico riconoscimento letterario del Mezzogiorno d’Italia, scelta dalla giuria e dal comitato dei lettori e annunciata oggi. Tra questi cinque romanzi, la giuria del Premio sceglierà, nei prossimi giorni, il vincitore della XIV edizione. «Cinque voci diverse, cinque modi di raccontare il mondo – ha dichiarato Enzo Paolini, presidente della Fondazione Premio Sila -. Il Premio Sila continua il suo lavoro di scoperta e valorizzazione della letteratura di qualità, portando nelle scuole e nelle librerie gli scrittori più importanti del panorama nazionale. Siamo orgogliosamente il premio letterario più antico del Sud Italia e continuiamo a essere un punto di riferimento per la cultura del nostro territorio». «La Cinquina 2026 è il risultato di un lavoro straordinario – ha aggiunto Gemma Cestari, direttrice del Premio Sila -. Abbiamo incontrato gli autori, abbiamo riempito le librerie e dialogato con centinaia di lettori. Il comitato dei lettori, formato anche da studenti del liceo classico “Telesio” di Cosenza, ha letto, discusso, scelto. Ora inizia la fase finale, la giuria decreterà il vincitore di questa XIV edizione. E sarà una scelta difficile, perché sono tutti libri bellissimi».

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