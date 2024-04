La classifica dei bomber: Tutino e Brunori inseguono Pohjanpalo

calcio serie b

COSENZA Due italiani rincorrono un finlandese. La lotta per il titolo come migliore marcatore di serie B entra nel vivo. A tre giornate dalla fine della fase regolare del campionato, l’attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo è saldamente in testa a questa speciale graduatoria a quota 20, seguito a quattro gol di distanza (16) da Gennaro Tutino (Cosenza) e Matteo Brunori (Palermo). Un vantaggio consistente per il biondo numero 20 del club lagunare ma, considerato lo stato di forma dei suoi inseguitori, tutto ancora potrebbe essere rimesso in gioco. L’unico dubbio riguarda le condizioni fisiche di Tutino, uscito malconcio dalla sfida di sabato scorso al San Vito-Marulla tra il Cosenza e il Bari. La sensazione è che il Tutino ammirato in questa stagione, senza quel mese di stop dovuto a un infortunio muscolare nel derby contro il Catanzaro, avrebbe messo a segno qualche rete in più. Più in basso nella classifica marcatori, ecco Casiraghi (Sudtirol), Cutrone (Como) e Coda (Cremonese) a quota 14, mentre Iemmello del Catanzaro è fermo a 13 reti realizzate.

