Provincia di Crotone, Ferrari assegna le deleghe. Fabio Manica si occuperà di Rifiuti e Bonifica

il provvedimento

CROTONE Il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari ha assegnato oggi le deleghe ai consiglieri provinciali. Al vice presidente della Provincia Fabio Manica va la delega in materia di Ambiente, Rifiuti e Bonifica, Fonti Energetiche ed Edilizia Scolastica. Al consigliere Mario Megna è stata assegnata invece la delega in materia di Personale, Affari Generali ed Istituzionali, Anticorruzione e Promozione del Territorio. La delega in materia di Lavori Pubblici, Viabilità, Autorizzazioni, Concessioni stradali e Trasporti Eccezionali, Progettazione e Pianificazione Stradale va ad Antonio Ceraso, mentre Umberto Lorecchio si occuperà di Politiche per la valorizzazione dell’Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca, Risorse Idriche, Assistenza Tecnico/Amministrativa agli enti locali e rapporti con i Comuni montani, Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), CIS (Contratti Nazionali di Sviluppo), Politiche Comunitarie, Gestione Autoparco, Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato