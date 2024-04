Europee, Bonelli arriva in Calabria il 2 maggio

La visita

CATANZARO «Angelo Bonelli giovedì 2 maggio sarà in Calabria e per un triplice appuntamento. Nella mattinata, alle 11,30 sarà a Riace per supportare la candidatura alle Europee di Mimmo Lucano». Lo rende noto il coordinatore regionale dei Verdi-Europa Verde, Giuseppe Campana che aggiunge: «Con il segretario nazionale dei Verdi-Europa Verde ci saranno anche il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, Roberto Salis, il padre di Ilaria, ingiustamente detenuta in Ungheria dal febbraio scorso e l’ex parlamentare Leoluca Orlando, anche lui candidato al rinnovo del consiglio europeo, Rosa D’Amato e Gerardo Pontecorvo».

«Nel pomeriggio Bonelli viaggerà alla volta di Vibo Valentia – afferma ancora Campana – dove presenzierà ad un incontro politico per sostenere la candidatura a sindaco di Enzo Romeo. L’appuntamento è previsto per le 16 nella sede elettorale di via Kennedy».

«Alle 19 il segretario chiuderà la sua giornata calabrese a Corigliano Rossano, nella sede dell’alleanza Verdi e Sinistra Italiana in via Telesio. In riva allo Ionio Bonelli sosterrà la ricandidatura di Flavio Stasi».