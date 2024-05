Serie B, Iemmello regala il successo al Catanzaro contro il Venezia: 3-2

calcio

CATANZARO Il Catanzaro supera il Venezia nell’incontro valido per la 36/a giornata del campionato di Serie B, conquistando tre punti d’oro nella corsa alla promozione diretta in A. La gara del “Ceravolo” è stata sospesa per un’ora a causa della pioggia. Padroni di casa avanti con Pontisso (5′), replica dei lagunari con la doppietta di Idzes (14′ e 55′). Il Venezia resta poi in dieci uomini per l’espulsione di Sverko. Quindi Iemmello, con una rete (60′) e un rigore al 96′, regala il successo al Catanzaro. I lagunari non tengono il passo del Como, secondo a +4.