Truffò un’anziana a Cassano, 55enne arrestato dai carabinieri

il fatto

CASSANO ALL’IONIO I carabinieri della Stazione di Cassano all’Ionio, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Napoli-Stella, hanno arrestato P.P., 55enne originario del quartiere di San Carlo all’Arena, ritenuto responsabile di truffa in danno di una 82enne di Cassano. L’episodio risale al 6 marzo di quest’anno, allorquando l’anziana riceveva una telefonata da uno sconosciuto che, presentandosi come avvocato, esigeva la consegna di una somma di denaro ai fini del rilascio di uno dei figli, asseritamente trattenuto dai Carabinieri a seguito di un presunto incidente stradale. Lo stesso 55enne si presentava poco dopo a casa della donna, facendosi consegnare la somma contante di 300 euro ed una serie di monili in oro e oggetti preziosi per un valore di circa 1.500 euro. L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, coordinati dai magistrati della Procura di Castrovillari, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, vista l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, i comportamenti del 55enne, ora in carcere a Napoli-Poggioreale. Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati in artifizi e raggiri finalizzati ad indurre in errore l’anziana..