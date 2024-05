Lavori sulla Jonio-Tirreno, chiusura notturna della galleria della Limina da questa sera

la misura

La galleria della Limina, sulla strada 682 Jonio-Tirreno, chiuderà da questa sera, 3 maggio, fino al 10 ottobre 2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00. È quanto dispone l’ordinanza di Anas che, viene spiegato nel documento “ai fini della manutenzione programmata e straordinaria delle gallerie Limina e Torbido ubicate sulla Strada Statale n° 682 “Ionio – Tirreno”, ha programmato dei lavori di risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300 e l’esecuzione di lavori occorrenti al ripristino strutturale della galleria Torbido con anche la risoluzione delle infiltrazioni d’acqua diffuse; che al fine di garantire la correttezza dei lavori in questione, nonché la sicurezza delle maestranze al lavoro, le relative operazioni dovranno essere eseguite mediante chiusura al traffico notturno del tratto di SS 682 tra il km 18+050 e il km 26+650; che pertanto si rende necessaria l’attivazione dei percorsi alternativi per come di seguito dettagliati e per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori progettualmente previsti”. L’ordinanza dispone che “dalle ore 06:00 alle ore 22:00 è consentito il transito ordinario lungo tutta la SS 682, con senso unico alternato dal km 22+500 al km 23+500 (galleria Torbido) e restringimento di carreggiata dal km 18+100 al km 21+850 (galleria Limina)”. Il tratto stradale che collega l’area reggina ionica con quella tirrenica rimarrà dunque aperto di giorno.

Nella giornata di ieri è stato eseguito dalla Città Metropolitana lo sfalcio in alcuni tratti della Sp5, la strada indicata come “alternativa”. Nelle prossime settimane, come già definito con i tecnici Anas in occasione dell’ultimo COV in Prefettura, si provvederà a potenziare la segnaletica orizzontale e verticale in alcuni tratti d’ingresso all’abitato di Mammola che collegano la Strada Provinciale Sp5. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato