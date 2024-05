Dramma in Lombardia: auto finisce in una scarpata, muore 42enne originario di Mesoraca

la tragedia

MESORACA È di un morto e tre feriti gravi, di cui uno in condizioni disperate, il bilancio di un incidente avvenuto a Luino, in provincia di Varese, lungo la Strada Provinciale 61 che porta a Cremenaga. La vittima è un 42enne originario di Mesoraca, Francesco Ferrazzo. La dinamica è in fase di ricostruzione. Quattro le auto coinvolte nello schianto. Una nell’impatto è scivolata per tre metri lungo la scarpata che costeggia la diga di Creva. Sette le persone coinvolte: uno dei feriti in modo grave è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura caduta nel dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino, gli agenti della Polizia Locale e i mezzi del 118 con due elicotteri. Dolore e cordoglio nella comunità di Mesoraca: «Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia per la tragica perdita del caro Francesco», si legge in un post della pagina facebook ufficiale del Comune crotonese.

