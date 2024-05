Assalto al deposito comunale di Amantea, sottratti diversi attrezzi da lavoro

Il fatto

AMANTEA Un furto con scasso è stato perpetrato durante la notte tra sabato e domenica scorsi ad Amantea. Ignoti hanno preso di mira l’ex palazzo cittadino della Pretura e del giudice di pace, ora in parte utilizzato come deposito di attrezzature da parte del Comune di Amantea. I malviventi, con il favore delle tenebre hanno prima divelto le porte d’ingresso dell’edificio e, dopo essere penetrati all’interno di alcuni locali, hanno portato via diverso materiale.





In particolare, si tratta di un martello pneumatico, una smerigliatrice, forbice per taglio erba, elmetti di protezione, guanti, fili per decespugliatore, saldatrice, olio per miscela, cavi elettrici e altri piccoli attrezzi.



Ad accorgersi del furto alcuni operai comunali che, come di consueto, nella prima mattinata si accingevano a prelevare l’attrezzatura per svolgere i previsti lavori della giornata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale al comando del dottor Emilio Caruso, i quali hanno provveduto ad effettuare un primo sopralluogo e a redigere la relazione di servizio per la successiva trasmissione alla Procura della Repubblica di Paola e l’avvio delle indagini.