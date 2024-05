Da Pierino e il lupo a West Side Story: venerdì in musica al Politeama di Catanzaro

l’evento

CATANZARO Un “classico” apprezzatissimo da adulti e bambini ed in grado, come pochi altri, di avvicinare un vasto pubblico al mondo delle sette note. “Pierino e il lupo” di Prokofiev, la fiaba musicale per eccellenza, sarà riproposta sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro venerdì 10 maggio, alle ore 21, con l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, e ospite d’eccezione Peppe Servillo, in qualità di voce narrante. Sarà il celebre attore e cantante, già fondatore degli Avion Travel, a guidare gli spettatori alla scoperta dei diversi personaggi rappresentati da un tema musicale e da uno strumento dell’orchestra: l’uccellino cinguettante è caratterizzato dal flauto, l’anatra dall’oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno brontolone dal fagotto, il lupo spaventevole dai corni, il protagonista Pierino da tutti gli strumenti ad arco, le fragorose scariche dei fucili dei cacciatori dai timpani e dalla gran cassa. Fino alla conclusione della fiaba con un piccolo corteo trionfale del protagonista e dei suoi amici, ideato da Prokofiev per offrire al pubblico l’occasione di riascoltare rapidamente tutti i principali temi di quest’incantevole composizione. La serata proseguirà con altre due chicche in scaletta: “Le Boeuf sur le toit (Il bue sul tetto)”, opera in forma di rondò su temi brasiliani di Darius Milhaud, e la suite per orchestra di West Side Story, dal celebre musical di Leonard Bernstein, con l’arrangiamento di Jack Mason. Un programma che mette in mostra, dunque, la cifra stilistica dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, con i suoi oltre ottanta elementi in grado di distinguersi, nel panorama nazionale ed internazionale, per il vasto repertorio e per la poliedricità e versatilità delle interpretazioni. L’appuntamento di venerdì rientra nella stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Politeama e dal Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro con l’intento di aprire le porte del teatro a tutta la città. Si potrà accedere con un biglietto unico al prezzo di 10 euro. Per informazioni e adesioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net e contattare il numero 0961501818.

