Fuga di gas, esplosione in un’abitazione a Reggio. C’è un ferito – FOTO E VIDEO

la vicenda

REGGIO CALABRIA Un’esplosione ha interessato un’abitazione a Reggio Calabria. L’evento è avvenuto in serata in via Verderame quartiere Sbarre.







Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Al momento non si comprende la natura dell’evento, secondo le prime notizie, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una sacca di gas accumulata all’interno di un locale di un abitazione a piano terra.

Secondo quanto appreso, nell’esplosione sarebbe rimasta coinvolta una persona di nazionalità indiana, che è uscita autonomamente dall’abitazione coinvolta ed è stata già trasportata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Ed è rimasto ferito in modo lieve. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla estinzione di focolai all’interno della abitazione ed alla messa in sicurezza del sito.

A seguito dell’esplosione porte e finestre sono state divelte con proiezione di oggetti verso l’esterno. In via precauzionale è stato evacuato l’intero stabile in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali. Le famiglie hanno trovato ospitalità presso parenti.