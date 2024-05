“BeHuman”, Succurro da Papa Francesco: «Gli ho parlato di Gioacchino da Fiore»

L’incontro

SAN GIOVANNI IN FIORE «In occasione dell’evento “#BeHuman” in corso in Vaticano, Papa Francesco mi ha ricevuto insieme ai 30 premi Nobel per la pace di tutto il mondo». Così Rosaria Succurro nella qualità di presidente dell’Anci Calabria commenta l’incontro avuto nei giorni scorsi con il Pontefice. «Abbiamo avuto un breve colloquio personale – racconta – e gli ho parlato di Gioacchino da Fiore, proprio perché siamo qui – io in rappresentanza dell’Anci Calabria – per rivolgere e ascoltare discorsi di pace. Al Santo Padre ho consegnato la medaglia ufficiale del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore, sottolineando l’attualità del pensiero dell’abate calabrese e del suo messaggio di speranza e giustizia, lanciato dalla Calabria nel XII secolo».

«Il Santo Padre è stato molto affettuoso con me – conclude Succurro – è rimasto felice perché gli ho parlato del pacifismo e dell’ambientalismo di Gioacchino e, nel suo intervento all’assemblea dei presenti, il Papa ha chiesto la fine delle guerre, che distruggono la vita e la speranza, gli uomini e le loro famiglie, la natura e il futuro comune».

