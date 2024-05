Al Politeama di Catanzaro successo per “Pierino e il lupo” con Peppe Servillo e l’Orchestra filarmonica della Calabria

l’evento

CATANZARO “Pierino e il lupo”, la celebre fiaba di Sergej Prokofiev, è andata in scena al Teatro Politeama con due protagonisti d’eccezione: l’attore Peppe Servillo e l’orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal Maestro Filippo Arlia. Lo spettacolo si è tenuto venerdì sera presso il teatro catanzarese. Voce narrante l’attore e fondatore degli Avion Travel Peppe Servillo, che ha accompagnato gli spettatori nel racconto della fiaba insieme agli strumenti musicali dell’orchestra, i veri “protagonisti” dell’opera. Uno spettacolo dal grande valore artistico e morale che ha intrattenuto e divertito il pubblico del Politeama. «Famosissima fiaba musicale nella quale Prokofiev mette in scena la vicenda di un bambino e lo fa con un tono assolutamente ironico» ha spiegato Servillo al Tgr Rai. «Il lupo che alla fine viene portato allo zoo e non ucciso dimostra come Prokofiev non solo musicalmente, ma anche come racconto riesce ad anticipare i tempi».