Catanzaro-Brescia, partita oggi la prevendita. Al “Ceravolo” si prevede il tutto esaurito

calcio serie b

CATANZARO Al via oggi la vendita dei tagliandi rimasti per la gara dei play off Catanzaro-Brescia (in programma sabato 18 maggio alle 20.30 allo stadio “Ceravolo”) dopo la prelazione esercitata dagli abbonati. Dalle ore 9 di questa mattina – informa una nota del club giallorosso – e fino a sabato 18 maggio, alle ore 20:30, i ticket si potranno acquistare in modalità on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog, presso tutti i punti vendita sul territorio e presso il botteghino dello stadio “Ceravolo” in base al seguente calendario: mercoledì 15/05/2024 (dalle 10:30 – 19:30), giovedì 16/05 (dalle 10:30 – 19:30), venerdì 17/05 (dalle 10:30 – 19:30) e sabato 18/05 (dalle 12 ad inizio gara).

I prezzi dei biglietti

Curva Est Ospiti​​​ € 18,50​​

Curva Ovest M.C.​​​ € 18,50 Intero ​​– € 15,00 Ridotto ​– € 9,00 Ridotto U. 0/12 ​

Distinti ​​​​€ 30,00 Intero ​​– € 25,00 Ridotto​ – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri”​ € 42,00 Intero ​​– € 30,00 Ridotto​ – € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est​​​ € 42,00 Intero ​​– € 30,00 Ridotto ​– € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf.​​ € 65,00 Intero ​​– € 50,00 Ridotto ​– € 22,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna VIP​​​ € 100,00 Intero ​​– € 75,00 Ridotto​​ – € 75,00 Ridotto U. 0/12

– Ridotto generico ​per 13/17 anni \ over 65 \ donne – Ridotto 0/12 ​per 0/12 anni.

