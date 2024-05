Scoperto un minimarket della droga a Rossano, arrestato un 32enne

il fatto

COSENZA Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, volti a contrastare il pericoloso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, fortemente voluti dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Corigliano-Rossano, all’interno dell’area urbana di Rossano a seguito di perquisizione domiciliare, traeva in arresto uno straniero 32enne, poiché all’interno della propria abitazione veniva rinvenuta della sostanza stupefacente di cui 100 grammi di marjuana, 63 grammi di Hashish e 6 dosi di cocaina già confezionate in dosi per la vendita. Dal capillare controllo effettuato dagli Agenti , venivano altresì rinvenuti due bilancini di precisione ed una cospicua somma di denaro. L’attività in essere, scaturisce da una serie di appostamenti ed accertamenti svolti dal Commissariato di Polizia di Stato di Corigliano-Rossano con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal Procuratore Capo Dr. Alessandro D’Alessio. L’uomo, con svariati precedenti penali in materia di stupefacenti, veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Alla persona arrestata, su richiesta della Procura di Castrovillari, veniva notificata Ordinanza con cui il gip del Tribunale di Castrovillari disponeva la misura della custodia cautelare in carcere. Nel corso di detti servizi, due soggetti venivano sanzionati in via amministrativa per uso di sostanza stupefacente.