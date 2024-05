Dal 20 al 25 maggio torna South Italy Fashion Week

l’evento

COSENZA South Italy Fashion Week di Moema Academy torna dal 20 al 25 maggio. La manifestazione prodotta da Moema Academy, con la direzione artistica e organizzativa di Giada Falcone, è giunta alla sua ottava edizione e da quest’anno è ufficialmente inserita nel calendario nazionale degli eventi di Confartigianato. Il programma di South Italy Fashion Week sarà presentato lunedì 20 alle 11 nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia a Cosenza. Sono previsti gli interventi di Rosaria Succurro, presidente della Provincia, Antonietta Cozza, consigliera comunale delegata alla Cultura del Comune di Cosenza e Roberto Matragrano, Presidente Regionale di Confartigianato, partner della manifestazione.

#ICONIC

Iconico come l’abito di tulle in stile Cenerentola. Iconici come i pezzi d’artigianato che rendono unica e riconoscibile la qualità italiana. Iconiche come le pagine di certi romanzi che disegnano paesaggi e rievocano i profumi e l’identità di un luogo. Iconici come la moda e il design con un nuovo ricchissimo programma e un hashtag che farà da filo conduttore: #ICONIC e un occhio rivolto a questioni prioritarie come la violenza sulle donne, attraverso un contributo fattivo alla causa del Centro antiviolenza Roberta Lanzino.

Qualche anticipazione

Talk, masterclass, laboratori, shooting e sfilate: il cartellone della South Italy Fashon Week quest’anno è ancora più ricco e spazierà dalla moda all’arte, dalla tradizione artigiana all’intelligenza artificiale, dal cinema all’industria cosmetica. Tra gli ospiti, anche Daniela Badolatto, presidente nazionale Movimento impresa donne Confartigianato che porterà il suo punto di vista su artigianato e impresa e lo scrittore Carmine Abate pronto a evocare, attraverso i suoi racconti, l’atmosfera senza tempo delle culture arbëreshë. Attesissima come sempre la sfilata evento sabato sera a Villa Rendano che concluderà la South Italy Fashion Week.

