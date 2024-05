Roccella Jonica, doppio salvataggio di migranti dalla Guardia costiera

i soccorsi

ROCCELLA JONICA Due motovedette della Guardia costiera di Roccella Jonica, La Mv Cp 311 e la Mv Cp 320, impegnate in due in due diverse operazioni. Giornata intensa di ricerca e soccorso in mare per due imbarcazioni con a bordo migranti.

Un gruppo di 87 persone di nazionalità pakistana, tra cui due donne – è giunto nel pomeriggio nel porto delle Grazie, nella cittadina della Locride. I migranti viaggiavano a bordo di una barca a vela a circa 85 miglia a sud-est di Roccella Jonica. Il secondo gruppo, circa 50 persone, arriverà al porto in serata. Soccorsi che si aggiungono a quello avvenuto la scorsa notte, quando 38 migranti di nazionalità bengalese sono stati fatti sbarcare nel porto della Locride, dopo essere stati individuati e soccorsi dalla Guardia Costiera a bordo di una piccola barca in vetroresina di circa 6 metri localizzata a circa 30 miglia al largo di Capo Spartivento.

Dopo gli sbarchi i migranti sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata tempo fa all’interno del Porto roccellese e gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato