Cosenza pallanuoto femminile A1, niente colpo salvezza a Genova

sport

COSENZA Vince gara 2 della finale play out la Locatelli, a Genova, per 16-12 contro Cosenza pallanuoto. Non riesce il “colpo” salvezza alla Olio di Calabria Igp: serve gara 3, tutto rinviato a giovedì prossimo 23 maggio, ore 20,30. Parziali: 5-1, 4-4, 3-3, 4-4.

Fatale il primo quarto; nonostante il rigore realizzato da Morrone ad inizio gara, la squadra di mister Fasanella ha subito il ritorno delle ligure. Partita molto equilibrata, con tensione alle stelle. Esattamente come accaduto in gara 1. Mandelli e compagne hanno comunque giocato con ritmi alti, cercando di portare a casa anticipatamente la salvezza. Pareggiati, momentaneamente, i conti e sfida prolungata di qualche giorno. La piscina di Cosenza sarà certamente una bolgia, con la serie A1 da preservare ad ogni costo.

Il commento finale del presidente Francesco Manna. “Serve un ultimo grande, grandissimo sforzo sportivo per regalare piena soddisfazione a tutti noi. Alle giocatrici, ai dirigenti, ai tifosi ed a tutto l’ambiente che meritano il palcoscenico della massima serie. Troppo importante la serie A per la città e, direi, per la nostra intera regione. Servono, allo stesso modo, concentrazione massima e spirito di sacrificio in ognuna delle ragazze impegnate. Non occorre tralasciare nulla al caso, anche per loro la partita di giovedì vale una piccola fetta di carriera futura. Ci crediamo, abbiamo tutte le carte in regola per continuare a vivere un sogno”.



Tabellini:Genova: Stasi, Bianco 4, Canepa, Banchi 2, Ravenna 2, Sponza, Minuto 5, Nucifora, Rossi 3, Magaglio, Cappello, Polidori, Lombardo, Padula. Allenatore: Della Zuana

Cosenza Pn: Brandimarte, Stavolo, Ciudad 4, Salcedo, Manna, Malluzzo 1, Morrone 3, Ermakova 2, Sesti 1, Occhione, Mandelli 1, Le Fosse, Zaffina Allenatore Fasanella

Arbitri: Fabio Ricciotti e Giuliana Nicolosi