Traffico a Cosenza, i tre motivi per cui si crea il caos su via Misasi

l’ingorgo

COSENZA Sosta selvaggia, ingresso/uscita scuole e nuovi sensi di marcia: è la combinazione letale che – a una settimana dalla rivoluzione dei sensi di marcia su via Misasi anticipata dal Corriere della Calabria – continua a causare disagi a chi percorre in auto via Misasi. Caos negli orari di entrata e uscita delle scuole e restringimenti di carreggiata con auto in doppia e tripla fila, senza alcuna presenza dei vigili. Non solo: la confluenza in un unico incrocio di ben tre strade (via Rodotà e via Tancredi su via Misasi) causa un vero e proprio “tappo” che da ultimo stamattina ha creato una coda che partiva dall’ inizio stesso della strada, già nel tratto adiacente all’ ufficio postale (via Vittorio Veneto), altro punto caldissimo.

Annunciato in campagna elettorale dal sindaco Franz Caruso – e puntualmente messo in atto così come la riapertura al traffico del tratto tra le scuole Plastina-Pizzuti e Zumbini e la cancellazione della rotatoria di via Pasquale Rossi – lo stravolgimento della viabilità in questa zona ha da subito suscitato dubbi anche nella tempistica: non era forse il caso che si aspettassero altre due settimane in modo da far partire la sperimentazione dopo la fine dell’ anno scolastico? (euf)

