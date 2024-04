Cosenza, pronta la rivoluzione della viabilità su via Misasi: da lunedì caos e disagi

palazzo dei bruzi

COSENZA Spoiler (poi non dite che non ve lo avevamo detto): lunedì 15 aprile si prevede traffico da delirio in zona scuole di via Misasi causa bitumazione su via Tancredi con conseguente rivisitazione dei sensi unici e successivo smantellamento della rotatoria di viale della Repubblica. La notizia – che segue l’intervento già avviato su via XXIV Maggio (nelle due foto) – è stata confermata nelle conclusioni del sindaco Franz Caruso alla seduta del Consiglio comunale dedicata al bilancio di previsione (approvato con 19 sì 5 no e 1 astenuto). Annunciata anche la bitumazione di via Falcone, uno dei principali accessi alla città, in posizione strategica tra piazza Zumbini e viale Parco, zona Autolinee.

Fine della premessa, le notizie importanti hanno sempre la precedenza. La lunga seduta pomeridiana di oggi – poco meno di tre ore – ha permesso di fare il solito punto sulle emergenze della città in tema di (dis)servizi, opere pubbliche e tributi, ma non prima dell’ufficializzazione della nascita del gruppo Azzurri per Cosenza con Luberto (ex Bianca Rende Sindaco) capogruppo.

Spazzatour, la rubrica più amata dai consiglieri

Le segnalazioni di cumuli di rifiuti in città si confermano tra i temi più sentiti nell’aula consiliare: si va dalle proposte di Bianca Rende («Si cambi passo davanti a chi trasgredisce le regole: basta non ritirare i rifiuti non conformi») al suggestivo tour esperienziale di Michelangelo Spataro il quale – dopo aver invocato l’installazione di bagni pubblici a più riprese richiesti soprattutto dalle fasce più anziane della popolazione – disegna un ideale triangolo della munnizza con vertici a via degli Stadi, via Popilia ultimo lotto e via Rivocati (il consigliere di centrodestra chiede anche che fine ha fatto il Piano di Mobilità Urbana, ma con meno trasporto rispetto al sacchetto selvaggio). L’assessore De Cicco difende il proprio operato: «La situazione è migliorata».

Gli uffici che non funzionano

Il signor Tarsitano dell’Ufficio Tributi è andato in pensione il 1° aprile ma se vi recate allo sportello e non trovate nessuno non è un pesce d’aprile. La consigliera Bresciani riporta la disponibilità di alcuni volontari a fare in modo che l’ufficio anagrafe resti aperto anche il giovedì e non solo nei giorni dispari (ciò che «è una vergogna» anche per De Cicco), il suo vicino di banco Spadafora segnala che gli è stato a sua volta segnalato di un cittadino che ha regolarmente pagato la Tari dal 2014 al 2018 ma cionondimeno ha ricevuto cartelle esattoriali (sui «doppioni» il sindaco a fine seduta prometterà chiarezza). Benvenuti nel paese reale.

Sul fronte welfare ancora Rende sollecita di «rivedere le tariffe delle mense scolastiche per le famiglie con 2 figli e reddito medio-basso, in linea con quanto dichiarato in commissione dai dirigenti scolastici» (anche su questo arriveranno le rassicurazioni di Franz Caruso).

Le conclusioni del sindaco

In mezz’ora il sindaco risponde punto per punto alle sollecitazioni dei consiglieri. I rifiuti: «La raccolta va meglio di prima ma non sono soddisfatto, il decoro però è in mano anche ai cittadini. Su via Padre Giglio (la strada che corre sotto la sopraelevata, ndr) le discariche tornano puntualmente subito dopo le nostre bonifiche: forse la situazione si risolverà quando abbatteremo i box commerciali e trasferiremo le attività altrove».

Su Municipia c’è un ultimatum di Caruso ma soprattutto la riflessione che il call center non attivo è una anomalia da sanare subito, mentre su Amaco l’attendismo è legato alle motivazioni della sentenza sul fallimento attesa nel mese prossimo: a cascata si capirà meglio anche qualcosa sui parcheggi e i 22 nuovi bus pronti ma in deposito e che Cometra dovrà prima o poi sbloccare («violato il contratto di servizio» commenta Rende).

Nella razionalizzazione delle spese rientra l’interruzione del pagamento di luce e gas a favore di «una importante struttura sportiva» (la piscina) ma anche la proposta di acquisto dei locali (abbandonati) in piazza dei Bruzi di proprietà della Montesanto Group: un fitto improduttivo di 90mila euro l’anno. A proposito di carenza di personale e dei bandi di concorso per le nuove assunzioni potrebbero esserci novità a breve: in particolare sui dirigenti a contratto («la prossima settimana»), posizioni per le quali il sindaco ha detto che sono pervenuti tantissimi curriculum: si tratta di nomine di natura fiduciaria (ex 110 Tuel) che scadono col mandato del sindaco oppure con l’incarico dei vincitori di eventuali concorsi.

Residenza universitaria a Palazzo Ferrari

Caruso ha poi annunciato che «Palazzo Ferrari diventerà una residenza universitaria per gli studenti di medicina, che dai 180 attuali arriveranno a 600 a fine percorso. Ci sono già delle interlocuzioni col magnifico rettore Leone».

Un ultimo riferimento all’inaugurazione di stamattina in via Molicella è utile al sindaco per lamentare come «questa amministrazione ha ereditato solo opere incompiute, benché inaugurate pomposamente: non ce n’è una definitiva: piazza Bilotti, via Reggio Calabria, l’hotel Jolly e anche la strada su cui affaccia l’aula dove stiamo parlando… L’unica finita, piazza Riforma, si sbriciola… Noi con Agenda Urbana ci stiamo muovendo in modo diverso».