Il dramma dei suicidi in carcere, la Camera Penale di Catanzaro prepara la “maratona oratoria”

l’iniziativa

CATANZARO «La Giunta UCPI, in continuità con le precedenti iniziative politiche e facendo proprie le indicazioni provenienti dal Consiglio delle Camere Penali, ha deliberato l’iniziativa della “maratona oratoria a staffetta”, che richiama l’iniziativa svoltasi con grande successo a Roma per la separazione delle carriere; la Camera Penale di Catanzaro intende aderire all’iniziativa e sarà inserita in un calendario in modo da assicurare un’attenzione mediatica capillare su tutto il territorio dello Stato, garantendo al contempo una rilevanza maggiore della manifestazione in ragione della considerevole durata della stessa. L’attività da svolgere consiste principalmente nell’organizzare, nella data che ci verrà assegnata, una postazione nella quale, a partire alle 10:00/10:30, ci alterneremo davanti a un microfono insieme a tutti coloro che vorranno parlare (reclutando possibilmente anche non avvocati: appartenenti alla società civile – in primis il mondo della comunicazione -, alle associazioni o alla politica) in merito al tema “carcere” e in particolare del dramma dei suicidi. In attesa che Roma ci assegni la data, sarà cura del Direttivo – con la preziosa assistenza dei nostri osservatori e di tutti coloro che vorranno impegnarsi – provvedere alla logistica ed in particolare alla documentazione video, foto e una diretta sui social media». Lo scrive la Camera Penale “A. Cantafora” di Catanzaro in una nota.

