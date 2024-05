Incidente mortale in piazza Repubblica a Lamezia, assolto il conducente

La decisione

LAMEZIA TERME Assolto dall’accusa di omicidio stradale. Si è chiuso così il processo a carico del conducente della BMW accusato di aver investito in data 21 aprile 2022, in Piazza della Repubblica di Lamezia Terme, e – segnatamente – nei pressi della rotatoria adiacente il Tribunale cittadino, un pedone, provocandone il decesso – occorso successivamente – in data 6 maggio 2022. Il giudice, a seguito della discussione delle parti, condividendo la tesi dell’avvocato Salvatore Cerra, difensore dell’imputato, ha assolto dall’accusa di omicidio stradale il conducente del veicolo con formula ampia.

L’ufficio di Procura – ritenendo sussistente la responsabilità concorsuale del pedone, e tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero che aveva ravvisato il nesso causale – applicate le diminuenti per il rito abbreviato, aveva chiesto la condanna dell’imputato alla reclusione di anni 1, mesi 1 e giorni di 10. Una richiesta che è stata cassata dal Tribunale che ha così assolto l’uomo.