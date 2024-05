Reggio Calabria, al Gom il Registro regionale e Centro Donatori della Regione

SANITA’

REGGIO CALABRIA «Al Gom di Reggio Calabria ha sede, presso la Uosd (unità operativa semplice dipartimentale) Tipizzazione Tissutale, il Registro regionale e Centro Donatori della Regione Calabria». Lo riferisce il Gom sulla sua pagina facebook, spiegando che con riferimento all’iscrizione Registro donatori di Midollo «possono iscriversi i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni accedendo alla struttura Tipizzazione Tissutale del Gom, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, senza prenotazione e senza richiesta del medico curante». Al post è allegato anche un articolo di “Avvenire” che riporta la testimonianza di due donatori di midollo. Ecco una di queste storie: «”La donazione è una piccola cosa buona che ho fatto nella vita”, afferma con emozione Davide Roppo, 31 anni, pugliese, poliziotto della Stradale di Bari Sud e padre di due bambini, “anche se faccio volontariato da quando avevo 15 anni. Di questo tipo di donazione sono venuto a conoscenza quando frequentavo la scuola allievi agenti a Trieste: cercavano donatori per una bambina in attesa del trapianto di midollo ma io non ero compatibile. Nel 2021, tre anni dopo la mia iscrizione al registro donatori, sono stato contattato e nel 2022 ho fatto la donazione al Gom di Reggio Calabria, dove ero allora in servizio. A parte l’iniziale timore, non ho mai avuto ripensamenti: mi sono immedesimato nella persona che aveva bisogno e mi sono detto che, se fossi stato io al suo posto, avrei sperato fino alla fine che qualcuno lo avesse fatto per me”».

